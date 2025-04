Pubblica foto dell’ex sui social, 43enne denunciato per revenge porn

L'uomo era già noto per maltrattamenti

CATANIA – Revenge porn a Catania: ha utilizzato i social media per diffondere foto private e screenshot di conversazioni intime avute in passato con la sua ex compagna. Un uomo di 43 anni di Catania, che si nascondeva dietro lo pseudonimo di “Capitan Nemo”, è stato scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato.

Il nickname

L’uomo, in più occasioni, ha utilizzato il nickname “Capitan Nemo” per chattare con sconosciuti, rivelando dettagli intimi della sua relazione passata. Oltre a scrivere pesanti offese nei confronti della sua ex, ha pubblicato online foto strettamente personali della donna, in alcuni casi anche legate a momenti di intimità sessuale.

Alcuni utenti del web hanno riconosciuto la donna e l’hanno immediatamente informata di quanto stava accadendo. A quel punto, la vittima si è rivolta agli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo-Ognina” per sporgere denuncia, dando il via alle indagini.

Il revenge porn a Catania

Gli investigatori, dopo aver raccolto le prove del revenge porn a Catania, tra cui gli screenshot delle conversazioni e le foto pubblicate online, sono riusciti a identificare l’uomo e lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

Precedenti denunce per maltrattamenti

Dalle indagini è emerso che l’uomo era già stato denunciato in passato dalla stessa ex compagna per maltrattamenti. Proprio a seguito di quelle precedenti condotte, nei suoi confronti era stata adottata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.