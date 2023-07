Richard Gere deporrà al processo Open Arms

Il 6 ottobre prossimo, l'attore americano sarà al processo che vede imputato il ministro Matteo Salvini.

1' DI LETTURA

PALERMO – L’attore Richard Gere sarà sentito il 6 ottobre come testi di parte civile al processo Open Arms. Il dibattimento, in corso a Palermo davanti al tribunale, vede imputato il ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito illegittimamente lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi dalla nave della ong spagnola Open Arms ad agosto del 2019.