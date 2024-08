Verso l’archiviazione la denuncia di Zappalà sulla diffusione del video

Le immagini e la querelle con il sindaco Caputo

IN BREVE

CATANIA – Verso l’archiviazione la denuncia di Lanfranco Zappalà circa la diffusione del video che lo riprendeva a gettare rifiuti in zona Piano Tavola, nel Comune di Belpasso. Anche il sindaco del comune etneo, Carlo Caputo, aveva presentato un esposto riguardante la diffusione del medesimo filmato.

Ciò non ha impedito, tuttavia, che tra i due esplodesse un’aspra polemica. Caputo, che negli anni ha ingaggiato una battaglia sui cosiddetti “sporcaccioni” che abbandonano i rifiuti sul territorio, non ha affatto gradito che l’ex consigliere comunale, nonché candidato sindaco a Catania per l’area riformista, avesse abbandonato il proprio pattume sulle strade di Belpasso. Da lì uno scambio di accuse al vetriolo.