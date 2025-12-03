Arresto per Cuffaro, le reazioni: “Staccare la spina a questo governo”

Gli affondi dei deputati La Vardera e Antonio De Luca

PALERMO – “Ancora una pagina triste per la nostra terra. Un governo di indagati che giorno dopo giorno finisce sui giornali per indagini o arresti”, a dichiararlo è il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente subito dopo l’arresto per Totò Cuffaro.

“Quello che è accaduto nel caso Cuffaro – ha aggiunto – dimostra come Schifani non abbia idea di quello che succede nella regione che guida“.

La Vardera, poi, chiede ai deputati della Dc, il partito che era guidato da Cuffaro, di dimettersi: “La Dc ora abbia un sussulto di dignità, si dimetta in blocco visto che ha regalato ancora una volta una pagina oscura nella storia della democrazia siciliana. Se lo faranno, con loro ci dimetteremo tutti, così da staccare la spina a questo governo fallimentare”.

De Luca (M5S): “Ennesima perla della maggioranza delegittimata”

“L’arresto deciso per Toťò Cuffaro è l’ennesima perla per la maggioranza, sempre più delegittimata, che sostiene Schifani. Ci chiediamo come gente così possa rappresentare i siciliani onesti. Quando andranno tutti a casa sarà sempre troppo tardi, la Sicilia con loro non ha futuro”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Ieri – ha aggiunto De Luca parlando del suo discorso avvenuto durante la seduta tenutasi all’Ars sulla mozione di sfiducia – ho chiesto a Schifani di fare un passo indietro, di sciogliere questo governo delegittimato dalle inchieste, lui ha detto di non avere responsabilità riguardo ai patti stretti tra corrotti e corruttori. Peccato che Cuffaro se lo è scelto lui come alleato e non gli è certo stato imposto per legge, e di certo il curriculum vitae di Cuffaro non deponeva in favore del rigoroso rispetto delle regole”.

“Quindi – ha concluso De Luca – Schifani smetta di autoassolversi e si assuma la responsabilità politica delle sue scelte, quelle penali sono di chi compie i reati, quelle politiche di chi fa le scelte sbagliate. Con questo clima, mi chiedo, come si possa affrontare la Finanziaria in maniera serena”.