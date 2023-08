Riecco il Bando per il Massimino: ridotti gli anni di gestione

Dopo il precedente, andato deserto, il Comune ci riprova. Con una importante modifica

CATANIA – Il Comune ci riprova e rilancia. Anzi, rimodula. E’ stato pubblicato nelle scorse ore il Bando per l’esternalizzazione dello stadio Angelo Massimino: si tratta di una riproposizione dopo il tentativo, andato a vuoto, del mese scorso.

Nel nuovo Bando, cambia poco rispetto all’impianto precedenti ma, tuttavia le modifiche sono sostanziali. Una su tutte, la durata della possibilità di gestione: non più dieci anni più eventuali altri 10 ma tre più tre con inevitabile abbassamento della quota fideiussoria.

Il Comune terrà per sè venti giorni all’anno per l’eventuale organizzazione di eventi all’interno dello stadio.

Capitolo lavori al Massimino. Sono ormai quasi ultimati. Nell’intervista video lo stesso assessore Sergio Parisi conferma che ci si arriverà per la rima di campionato del 3 settembre: “Certo – dice – avremmo preferito che la prima di campionato il Catania la giocasse fuori casa. Ma noi ci faremo trovare pronti”.