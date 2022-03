Il Global Hawk ha sorvolato a lungo il mar Nero.

E’ rientrato da poco a Sigonella, secondo il tracciato di Flightradar, un drone non armato Global Hawk da ieri in missione di sorveglianza nel cielo intorno all’Ucraina. Decollato al mattino, il drone ha sorvolato – come si legge in un lancio d’agenzia Agi – a lungo il Mar Nero, per poi spostarsi al confine tra Polonia e Bielorussia. I Global Hawk possono restare in volo per circa 30 ore.