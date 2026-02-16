 Rifiuti, 39 multe: controlli domenicali della Polizia Locale
Rifiuti, 39 multe in un giorno: controlli domenicali della Polizia Locale

L’Amministrazione ha ribadito che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane
ambiente
di
CATANIA – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’abbandono irregolare dei rifiuti a Catania. Anche domenica la Polizia Municipale di Catania ha effettuato una mirata operazione di controllo sui sacchi conferiti fuori orario o in modo non conforme.

Su disposizione del comandante Peruga e del vice comandante Blasco, il commissario della sezione Ambientale Lizzio, insieme a dieci agenti e al personale della Gema Spa, ha passato al setaccio diverse strade cittadine, ispezionando accuratamente i sacchi abbandonati.

Gli agenti, anche in abiti civili, hanno aperto i rifiuti alla ricerca di elementi utili per risalire ai responsabili delle violazioni.

L’operazione ha portato all’individuazione di 39 trasgressori, sanzionati secondo il regolamento comunale vigente. L’Amministrazione ha ribadito che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane in altre zone della città, con l’obiettivo di contrastare comportamenti incivili e tutelare il decoro urbano.

