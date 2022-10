Rifiuti in strada per bloccare il traffico, dopo minacciano i dipendenti Rap

Solo con l'intervento delle forze dell'ordine è stato possibile portare a termine l'intervento di bonifica

PALERMO – Questa mattina alcune pattuglie della polizia ambientale e della polizia stradale della polizia municipale sono intervenute in via Giovanni Di Cristina perché un gruppo di residenti aveva creato un blocco stradale, posizionando rifiuti ingombranti sull’intera carreggiata e all’arrivo del personale Rap, incaricato delle operazioni di bonifica, aveva messo in atto rimostranze e gravi minacce al fine di far desistere gli operai dal fare il loro lavoro. L’intervento degli agenti della polizia municipale ha consentito di portare a termine le operazioni di bonifica della via Di Cristina e delle vie limitrofe, garantendo l’incolumità e la sicurezza degli operatori della Rap.