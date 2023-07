“Rifiuti nei posti per disabili, il Comune non controlla né pulisce”

La segnalazione di una lettrice

ALTAVILLA MILICIA – “I parcheggi riservati ai disabili sono pieni di rifiuti e va così ormai da anni: perché il comune di Altavillia Milicia non pulisce e non controlla? E’ una situazione insostenibile”. A scriverlo è una lettrice di Livesicilia, Maria, che insieme al marito si reca quotidianamente presso una delle spiagge di Altavilla con annesso un parcheggio pubblico. Nell’area ci sono anche alcuni stalli riservati a chi è titolare di un pass per disabili, ma non mancano rifiuti di ogni genere. “A terra c’è di tutto e non è purtroppo una novità – continua Maria – L’amministrazione dovrebbe pulire, controllare ed evitare che una spiaggia così bella venga deturpata, scoraggiando turisti e cittadini a frequentarla. Abbiamo straordinarie bellezze e ricchezze, peccato non vengano valorizzate come invece fanno altrove”.