Rimane incastrata nel tapis roulant dell’aeroporto, gli amputano una gamba

È accaduto a Bangkok

È rimasta incastrata in un tapis roulant mentre era in transito all’aeroporto Don Mueang di Bangkok. Vittima dell’incidente una donna thailandese di 57 anni che ha dovuto subire l’amputazione di una gamba per essere liberata dall’ingranaggio del sistema di camminamento rapido diventato una trappola.

Intorno alle 9 del mattino, la donna si trovava nel terminal dei voli nazionali: avrebbe dovuto imbarcarsi per un viaggio da Bangkok alla provincia di Nakhon Si Thammarat, quando è rimasta incastrata alla fine del tappeto mobile del Terminal 2.

Un’equipe di medici che l’ha soccorsa ha dovuto amputarle la gamba sinistra dal ginocchio per liberarla dall’ingranaggio. E, poi, trasferirla subito all’ospedale più vicino.