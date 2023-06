Rissa a colpi di accetta in pieno centro storico VIDEO

Colpi che avrebbero potuto avere anche esiti mortali

1' DI LETTURA

FORLÌ – Rissa a colpi di accetta in pieno centro storico, in piazza Saffi a Forlì. La Squadra Mobile della Questura di Forlì ha acquisito le immagini girate e sta indagando per identificare le 3 persone coinvolte nel feroce scontro.

Le immagini amatoriali, effettuate da un ufficio della zona, mostrano una persona armata di accetta che si scontra con altri due uomini, armati anche loro, con quello che trovano nelle vicinanze. Durante la colluttazione un colpo di accetta finisce per scarnire l’asfalto, provocando una serie di scintille. Fendente che, se a segno, avrebbe potuto avere anche esiti mortali. Seguono, sempre brandendo le armi da taglio, un altro paio di corpo a corpo fra i 3, che poi si fuggono in direzioni diverse.

La rissa a colpi di accetta è solo l’ultimo episodio di una situazione di pericoloso degrado in pieno centro storico. Il luogo in questione, ormai è spesso teatro di schiamazzi, liti e risse da parte di persone, in molti casi in preda ai fumi dell’alcol.

TUTTI I VIDEO VIRALI DI LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE