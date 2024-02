Rissa ad alta quota: vola l’aereo ma anche tanti pugni VIDEO

All'atterraggio i due uomini sono stati arrestati

Una violenta rissa in aereo ha creato tensioni in un volo diretto alle Hawaii. Una disputa tra due viaggiatori si è trasformata in scazzottata. Il confronto fisico, è stato catturato in un filmato che ha rapidamente fatto il giro dei social media e che continua a girare tra i video virali del momento. Le immagini mostrano due passeggeri scambiarsi colpi durante il viaggio, creando momenti di tensione e paura tra gli altri a bordo.

Rissa in aereo: le immagini della scazzottata

Lo scontro, ha visto un decisivo cambiamento di rotta quando un terzo passeggero è intervenuto per sedare la rissa. Alzandosi dal suo posto, ha affrontato i contendenti, riuscendo a ristabilire l’ordine e a calmare gli animi, guadagnandosi l’ammirazione di molti per il suo intervento tempestivo.

All’atterraggio, la situazione è stata presa in carico dalle autorità competenti. Secondo quanto riportato dalla rete televisiva americana NBC, i due uomini al centro della contesa sono stati arrestati



