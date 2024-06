Rissa alla Camera, sanzionati 11 deputati: i nomi e le sospensioni

Ddl Autonomia, le conseguenze dello scontro

ROMA – Quindici giorni di sospensione al leghista Igor Iezzi, 4 a Leonardo Donno del M5s. Stop di 7 giorni per i deputati di FdI Federico Mollicone, Gerolamo Cangiano e Enzo Amich, per il leghista Domenico Furgiuele e per il dem Nico Stumpo, 3 giorni a Vincenzo Amendola e Stefano Candiani della Lega, 2 a Claudio Stefanazzi e Arturo Scotto del Pd.

La rissa e le sanzioni ai deputati

Undici i deputati colpiti dalle sanzioni decise dall’Ufficio di presidenza della Camera per la rissa scoppiata ieri durante l’esame del ddl sull’Autonomia. Opposizioni in piazza a Roma martedì 18: ‘Difendiamo l’unità nazionale’.

E la segretaria Pd Elly Schlein tira in ballo la premier: Meloni è consapevole delle fascisterie nel suo partito, avrebbe dovuto prendersi il tempo di dichiararsi antifascista”.