Elly Schlein in Sicilia, dallo Zen di Palermo a Castelvetrano

Gli appuntamenti della segretaria del Pd

PALERMO – La segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata allo Zen 2 di Palermo. Schlein sarà ospite della signora Rosalia e incontrerà alcune famiglie del popolare quartiere alla periferia nord del capoluogo.

Ad accompagnare Schlein nel suo tour ci sono il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, e il presidente della Direzione regionale Dem Antonio Ferrante.

A seguire, la segretaria dem sarà a Carini, dove incontrerà il sindaco, Gioví Monteleone, da sempre impegnato nella lotta all’abusivismo edilizio.

La tappa successiva sarà Castelvetrano, nel Trapanese: nella città del capomafia defunto Matteo Messina Denaro Schlein ricorderà il piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso da Cosa nostra perché figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo.

A Castelvetrano, inoltre, la segretaria del Pd incontrerà il candidato sindaco dei dem Marco Campagna. Ultima tappa della giornata siciliana il ritorno a Palermo, in serata, per un comizio in via Magliocco

In mattinata Schlein è stata al congresso dell’Anm: “È importante essere qui oggi con attenzione e rispetto. È questo lo spirito con cui veniamo qui: ad ascoltare, a capire come essere utili da un ruolo di opposizione. Come metodo cerchiamo, insieme alla critica, sempre una risposta concreta. Lo facciamo da questo congresso partecipato, da Palermo, una forte scelta simbolica”, ha detto Schlein.

“Il vostro congresso – ha aggiunto – rappresenta sempre un momento di dialogo, nel rispetto dell’autonomia della magistratura rispetto alla politica. La vostra attività è preziosa. A voi è affidato un compito cruciale: la difesa dei diritti. Il vostro impegno negli anni si è espanso. I continui cambiamenti che attraversano la società ha aumentato la richiesta di giustizia”.

“Quanto annunciato sulla separazione delle carriere vede la nostra ferma contrarietà”, ha concluso. S.C.