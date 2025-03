Scontro tra giovani di Brancaccio e dello Zen

PALERMO – Rissa con feriti alla discoteca Mob di Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Prima se le sono date di santa ragione all’interno del locale, poi la violenza è esplosa anche al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. I carabinieri stanno ancora ricostruendo gli step dell’ennesima folle notte di movida. Intorno alle due, il gestore della discoteca ha chiamato i carabinieri per segnalare lo scontro tra due gruppi di giovani.

Violenza al Pronto soccorso

Altri feriti, contestualmente, si sono presentati al Cervello. In totale sono quattro persone ricorse alle cure degli ospedali palermitani: hanno fra i 24 e i 38 anni e sono residenti nei rioni Zen, Brancaccio e Danisinni

Hanno riportato escoriazioni, contusioni e ferite da arma da taglio. Non sono in pericolo di vita. Poco dopo l’arrivo al pronto soccorso di Villa Sofia, si è presentato un altro ferito accompagnato da cinque persone. Una di queste con un pugno hanno spaccato la vetrata del Pronto soccorso. Sostenevano di essere rimasti coinvolti in un incidente stradale.

L’agguato al cimitero dei Rotoli

Sul punto sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri, così come per identificare i partecipanti alla rissa del Mob. Fra questi ci sarebbe un parente della vittima del tentato omicidio avvenuto davanti al cimitero dei Rotoli di Palermo. Nel dicembre scorso Antonino Fragali fu ferito a colpi di pistola. Un episodio per il quale è stato arrestato Francesco Lupo, ma restano ancora da identificare le due persone che lo accompagnarono in auto al camposanto palermitano.