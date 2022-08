Rissa in un centro d’accoglienza, Salvini: “Sicilia sotto pressione”

Il caso vede coinvolti quattro minori

AGRIGENTO – Quattro tunisini minorenni, non accompagnati, sono stati denunciati, dalla polizia alla Procura, per rissa. La lite fra due diversi gruppi, che si sono presi a colpi di sedia, è scoppiato, a causa di rumori molesti e difficoltà a prendere sonno, in una comunità d’accoglienza di via Picone ad Agrigento. Quattro ragazzi sono rimasti feriti, uno dei quali con una frattura al polso, e sono stati portati in ospedale. Gli stessi che sono stati identificati e denunciati.

“Sicilia sotto pressione”

Sull’episodio è intervenuto il leader della Lega Matteo Salvini: “Rissa a colpi di spranghe e bastoni nel centro di accoglienza per minori in pieno centro ad Agrigento, oltre a sbarchi continui e violenze – dice -. La Sicilia è sotto pressione da Messina ad Agrigento: il 25 settembre credo che i cittadini volteranno finalmente pagina dopo i disastri di Pd e 5 Stelle”.