Rissa tra tifosi del Vittoria e del Milazzo, emessi 32 Daspo

Il provvedimento del questore di Ragusa

RAGUSA – Il questore di Ragusa ha emesso 32 provvedimenti Daspo, da 2 a 5 anni, a carico di altrettanti tifosi, 12 della squadra locale e 20 di quella del Milazzo, i quali, in occasione dell’incontro di calcio Vittoria-Milazzo valevole per il campionato di serie D del 24 novembre 2024, si erano resi protagonisti di comportamenti violenti.

Poco prima della partita, i tifosi ultras della squadra del Milazzo, giunti nei pressi dello stadio, scesi dai veicoli, erano entrati in contatto fisico con i tifosi della locale squadra di calcio; questi ultimi si erano raggruppati nel piazzale antistante l’ingresso carraio dello stadio in attesa che giungessero i tifosi della squadra del Milazzo, all’arrivo dei quali avevano pronunciato frasi e slogan oltraggiosi e incitanti alla violenza. Ne era seguita una violenta rissa, con calci, pugni e il lancio e l’utilizzo di aste di bandiera, cinture, pietre, bidoni, transenne e fumogeni, con conseguente grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Solo l’intervento degli agenti della polizia, diversi dei quali avevano riportato lesioni, aveva consentito di evitare più gravi conseguenze. Sono stati tutti denunciati alla Procura di Ragusa, a vario titolo, per rissa, lancio di oggetti pericolosi, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.