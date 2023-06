Picanello, sanzione al ristorante di sushi: carenze igieniche nel deposito

La sanzione è stata comminata dai carabinieri nel corso di un servizio straordinario svolto dalla compagnia di Piazza Dante

I carabinieri hanno multato un ristorante di sushi per carenze igienico sanitarie nel locale adibito a deposito di alimenti. La sanzione rientra nel servizio coordinato di controllo contro l’illegalità e l’abusivismo commerciale svolto dai Carabinieri a Picanello. È stato svolto dai militari della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili e del 12° Reggimento “Sicilia”, unitamente a personale della Polizia Locale.

Nell’ambito dei controlli, i militari hanno sanzionato anche un altro ristorante, al cui proprietario è stato contestato l’arbitrario utilizzo di un locale tecnico che veniva utilizzato a locale deposito per alimenti, con conseguente multa di mille euro.

Durante il servizio i militari si sono occupati dei venditori ambulanti di frutta e verdura. Due di essi sono stati sanzionati per occupazione del suolo pubblico, mancanza di autorizzazione amministrativa e mancanza di requisiti professionali. I due risultavano infatti sprovvisti di qualsiasi autorizzazione finalizzata allo svolgimento della attività e di conseguenza all’occupazione del suolo pubblico comunale.

Per loro sono conseguite la multa di 3.500 euro e il sequestro amministrativo dei prodotti ortofrutticoli esposti sui loro stand abusivi per un quantitativo complessivo di 120 chili. Inoltre nel medesimo quartiere è stato sanzionato un rivenditore di bevande per occupazione del suolo pubblico, con conseguente multa di 173 euro. Elevate anche ulte per violazioni del codice della strada.