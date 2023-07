Ristoratore ferito, la solidarietà di Fipe Palermo: “Episodio grave”

Il presidente Antonio Cottone lancia anche l'allarme sicurezza in città

PALERMO – “La Fipe esprime la massima solidarietà a Nunzio Salvato, il ristoratore di Mondello ferito alle gambe nel corso di una tentata rapina“. A dichiararlo è il presidente di Fipe Confcommercio Palermo, Antonio Cottone.

“Quanto avvenuto la scorsa notte è un altro grave episodio di criminalità in una città che già negli ultimi mesi sta vivendo momenti difficili con il moltiplicarsi di episodi di delinquenza nei confronti degli imprenditori – ha concluso Cottone – sempre più preoccupati per le proprie attività commerciali e per la propria incolumità”.