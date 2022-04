Rita Barbera: “Palermo non merita declino culturale”

Le parole della candidata sindaco

PALERMO – “Non è sufficiente accordare al plurale la parola cultura per ottenere risultati positivi. La situazione dei teatri palermitani non rende onore alla nostra città che da sempre è stata culla di espressioni e movimenti culturali di portata internazionale”. Lo dice la candidata a sindaca di Palermo, Rita Barbera.

“Il taglio che oggi mette in ginocchio i teatri palermitani evidenzia – aggiunge – l’incapacità di programmazione e lo scarso interesse dell’amministrazione comunale per uno dei ‘beni comuni’ primari della nostra città, la cultura. Si dimentica inoltre che dietro le maestranze che operano nei due principali teatri pubblici ci sono famiglie che non percepiscono reddito da mesi, come nel caso del Biondo, e sul cui futuro pende una pesante spada di Damocle per il 2022”.

“Qual è stata l’eredità di ‘Manifesta 12’ a seguito dei quasi quattro milioni di euro spesi dall’amministrazione comunale? Di fatto i grandi eventi – continua Rita Barbera – non sono serviti a nulla perché a questi non si è associata né programmazione tantomeno lungimiranza e visione dell’importanza dei teatri della città come è successo per il Nuovo Montevergini chiuso al pubblico ormai da anni, il Teatro Garibaldi sul quale è calato una coltre di silenzio assoluto che è necessario togliere al più presto e per quelli privati che svolgono una seria attività di avvicinamento al teatro per tutti. Ricordiamo inoltre che sia il Teatro Massimo sia il Teatro Biondo sono, oltre che un punto fondamentale di aggregazione culturale, meta di turisti provenienti da tutto il mondo. La cultura, come il resto, non può essere gestita con la drammatica logica dell’emergenza che, purtroppo, ha caratterizzato gli ultimi anni dell’amministrazione della nostra città”.