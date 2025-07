Poker Corona e Le Douaron: la prima amichevole del Palermo finisce 9-0

In gol anche il nuovo arrivato Augello

Termina con il risultato di 9-0 il primo test amichevole del Palermo targato Pippo Inzaghi contro la Rappresentativa Valle d’Aosta andato in scena allo stadio “E. Brunod” di Châtillon. L’allenatore dei rosanero ha potuto già testare i suoi a tutto campo ad appena quattro giorni dall’inizio del ritiro estivo pre campionato.

Palermo-Rappresentativa Valle D’Aosta 9-0

La formazione iniziale scelta da Inzaghi ha visto Gomis tra i pali e una difesa a tre composta da Diakité, Magnani e Ceccaroni. In linea mediana Pierozzi e Lund hanno agito come esterni, mentre Gomes e Ranocchia in mezzo al campo. Unica punta Pohjanpalo, supportato alle sue spalle da Brunori e Di Francesco.

Pressing immediato e gioco in ampiezza sulle corsie sono le prime indicazioni arrivate dal campo con il 3-4-2-1 attuato dal tecnico del Palermo. Ritmi bassi e possesso palla solo a tinte rosanero hanno caratterizzato il primo tempo, che termina a reti inviolate grazie anche a un paio di miracoli ad opera del portiere Pomat della Rappresentativa valdostana.

Nella ripresa, invece, inizia lo show della formazione siciliana cambiata interamente negli undici in campo. Tra i pali arriva Desplanches, in difesa ci sono Nicolosi, Peda e Avena. In cabina di regia Segre e Blin, affiancato da Gyasi e Augello; Le Douaron e Vasic, alle spalle di Corona, completano lo schieramento.

E il risultato finale è tutto ad opera della compagine scesa in campo nella ripresa: poker di Le Douaron e Corona con in mezzo il gol di Augello. Si conclude con il risultato di 9-0, dunque, la prima amichevole del Palermo nell’era di Pippo Inzaghi.

Il calendario delle amichevoli del Palermo

Nel corso del ritiro la squadra disputerà altre quattro gare amichevoli, organizzate dall’ASD Saint-Vincent Châtillon – Scuola Calcio Monte Cervino, che gestirà la vendita dei biglietti tramite la propria piattaforma di ticketing.

Tutte le gare del ritiro saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Palermo FC.

Ecco il riepilogo delle gare mancanti: