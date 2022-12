Ritrovata alla stazione la donna ucraina violentata: indaga la Procura

Degenza ospedaliera prolungata per la 44enne

E’ stata ritrovata dalla Polizia la donna ucraina, vittima la scorsa settimana di una violenza sessuale, e che oggi si è allontanata dall’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove si trovava ricoverata. Una pattuglia della Squadra Volante l’ha rintracciata all’interno della stazione ferroviaria. La donna indossava ancora il camice ospedaliero, ed era tornata a girovagare all’interno dell’edificio ferroviario che di fatto in questi mesi di soggiorno a Trapani da senza fissa dimora, era il suo abituale luogo dove trascorrere in particolare le ore serali.

Indagini in corso

Di quanto accaduto oggi è stata informata anche la Procura che indaga sulla violenza sessuale e sulle lesioni gravi che la donna avrebbe subito da un uomo di 37 anni, trapanese, pregiudicato, anche lui un senza fissa dimora, e che si trova in carcere dopo l’arresto e l’applicazione della misura cautelare. Lo stato di salute della donna, la convalescenza, dopo l’intervento chirurgico, non ancora terminata, hanno indotto i sanitari dell’ospedale di Trapani a prolungare la degenza della donna, considerato anche il fatto che la stessa non avrebbe dove andare ad abitare. Ma stamattina la “fuga” che per fortuna è stata interrotta dalla Polizia.