Romano: “La caserma dei vigili del fuoco diventi alloggio per studenti”

L'immobile rientra nel piano di alienazione del comune di Palermo

PALERMO – Il Comune di Palermo ha approvato il piano di alienazioni che potrebbe permettere di incassare 42 milioni di euro se tutti gli immobili dovessero essere venduti.

Tra gli immobili in vendita c’è anche la caserma dei vigili del fuoco di via Scarlatti. Della caserma ha parlato Saverio Romano, onorevole del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati: “Esiste un grave problema a livello nazionale ed è quello del caro affitti che penalizza gli studenti fuori sede. Nell’ottica di una razionalizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Palermo – ha dichiarato l’Onorevole -, suggerisco al sindaco di Palermo e ai suoi tecnici di vendere l’immobile di via Scarlatti – ex sede dei Vigili del fuoco – ad INVIMIT, società pubblica che ha in corso un bando per acquisire da Comuni e Regioni, immobili che, una volta ristrutturati, verranno destinati dallo Stato a studentati universitari“.

“Il Comune di Palermo non si lasci scappare questa opportunità. A Roma stiamo lavorando per dare una risposta concreta al caro affitti che penalizza famiglie e studenti – ha concluso Romano -, le amministrazioni locali collaborino e non si facciano trovare impreparate“.