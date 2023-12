“Rosaenero Web&Tv”: la puntata del 27 dicembre VIDEO

Tra i temi la vittoria del Palermo contro la Cremonese

PALERMO – Il Palermo, dopo il pari in casa del Como, torna alla vittoria per 3-2 contro la Cremonese. Nella nuova puntata di “Rosaenero Web&Tv”, il talk di approfondimento sul Palermo calcio, si è parlato della vittoria dei rosa arrivata all’ultimo minuto di recupero, del rendimento crescente di Insigne e Di Francesco e del nuovo equilibrio della squadra che subisce tanti gol ma segna anche molto. A parlare dei principali temi il direttore di LiveSicilia Guido Monastra, insieme ai giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone. Ospite in studio Roberto Gueli, vicedirettore nazionale della Tgr e presidente dell’Ordine dei Giornalisti.