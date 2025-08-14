Rosario Fiorello, la foto nella vip lounge dell’aeroporto di Catania

La foto sui canali social dello scalo di Fontanarossa

Due giorni fa, la vip lounge dell’aeroporto di Catania ha accolto un ospite d’eccezione: Rosario Fiorello. A testimoniarlo è una foto pubblicata sui canali social dello scalo di Fontanarossa che ritrae lo showman insieme a una hostess.

“Ciuri”, soprannome affibbiatogli dall’amico storico Amadeus, stringe tra le mani un cadeau appena ricevuto. Si tratta del libro “In volo da Catania. Oltre un secolo di storia”, realizzato per celebrare il centenario dell’aeroporto siciliano.

La vip lounge Angelo D’Arrigo dello scalo di Fontanarossa è stata rinnovata di recente. Con oltre 400 metri quadrati di superficie e 200 posti a sedere, offre spazi moderni e funzionali, aree relax e zone lavoro con Wi-Fi ad alta velocità.

Fiorello e il legame speciale con Catania e con la Sicilia

Non è chiaro se Rosario Fiorello fosse in arrivo o in partenza. Certo è che, come da lui stesso dichiarato, la Sicilia e la Sardegna sono tra le tappe obbligate delle sue vacanze estive. Il mattatore della tv e della radio è nato 65 anni fa a Catania. Ne aveva 22 quando uscì per la prima volta fuori dalla sua Sicilia per il servizio militare.

Negli anni ’70, lo showman viveva con la sua famiglia ad Augusta, in provincia di Siracusa. Il padre Nicola, radiomarconista e telegrafista della Guardia di Finanza stroncato a 59 anni da un infarto, era originario di Letojanni. La madre Rosaria è nata a Giardini Naxos.

Quanti fratelli ha Rosario Fiorello e cosa fanno

Rosario Fiorello è molto legato alla sua famiglia d’origine. Lo showman ha un fratello e due sorelle: Giuseppe, noto attore di cinema e tv; Catena, apprezzata scrittrice che in passato gli ha fatto da manager; Anna, l’unica estranea al mondo dello spettacolo.

Nonostante viva a Roma da diversi anni, “Ciuri” non dimentica le sue origini e ogni estate trascorre una decina di giorni in Sicilia durante i quali va a trovare i parenti e visita i luoghi doveva andava quando era bambino.

Prima o dopo la tappa siciliana, lo showman vola a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, per rilassarsi con la sua famiglia. Quest’anno a rovinare le vacanze di Fiorello è stata una banda di ladri che, approfittando della sua assenza, ha svaligiato la sua abitazione romana.