Trentatré anni di età, è accusato di furto aggravato

CATANIA – A Gravina di Catania i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa un 33enne sorpreso a rubare alcune grondaie di rame in una villetta in costruzione in via Milanese.

L’uomo, bloccato dopo un inseguimento a piedi, è accusato di furto aggravato.

Accompagnato in caserma, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.