Catania, sala scommesse abusiva in un garage: denunciato un 45enne

Nel locale anche del materiale pirotecnico irregolare

CATANIA – Un garage con sala scommesse abusiva e al cui interno erano custoditi degli esplosivi illegali: è quanto scoperto in viale Moncada dall Polizia, che ha multato per 70 mila euro il titolare dell’attività e sequestrato apparecchiature di videosorveglianza e tutto il materiale esplosivo.

La scoperta è avvenuta, si legge in un comunicato della Questura di Catania, nel corso dei servizi di controllo del territorio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti hanno notato in viale Moncada un gruppo di giovani nei pressi di uno stabile, e alla vista dei poliziotti i giovani hanno tentato di dileguarsi.

La sala scommesse abusiva

Dopo un controllo i poliziotti si sono accorti che l’interno di un garage era stato adibito a sala scommesse abusiva. All’interno del locale un computer era collegato a un sistema di videosorveglianza esterno, mentre 6 computer erano utilizzati per effettuare scommesse on line. Gli agenti hanno anche trovato una busta di carta con 30 micce artigianali.

Sul posto, nonostante si dichiarasse estraneo all’attività illegale, è stato identificato un 45enne catanese pregiudicato, che in seguito ad accertamenti è risultato il titolare dell’attività abusiva.

A suo carico sono state elevate contestazioni amministrative per circa 70.000 euro, con il sequestro di tutti i computer. Il materiale esplosivo è stato sequestrato e il 45enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di materiale pirotecnico privo di marcatura CE.