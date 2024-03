Saldi a Catania, Costanzo (Cidec): “Calo del 35% delle vendite”

Le preoccupazioni di Lorenzo Costanzo del Cidec

CATANIA – Calo di vendite, anche del 35 per cento, e sfiducia. E’ questo il primo bilancio dei commercianti delle piccole e medie imprese della Sicilia sulla stagione dei saldi. “Gli sconti – spiega il vicepresidente nazionale (Euro Tessile) Cidec Lorenzo Costanzo – non rappresentano più il fine stagione, e l’aumento dell’inflazione in particolare quest’anno ha fatto registrare un netto peggioramento”.

“Da una nostra accurata indagine, le categorie manifestano vera preoccupazione e parecchia sfiducia – prosegue – poiché i temi trattati giornalmente dai mass media trattano prevalentemente ciò che accade nel panorama internazionale. Curano poco, o quasi lo dimenticano, che in Italia la popolazione fa fatica ad arrivare a fine mese trascurando quindi gli acquisti ritenuti superflui come abbigliamento le calzature e altro “.

La concorrenza sleale

“Tutto ciò viene ampliato da una concorrenza sleale della vendita on line che con spot ingannevoli sul facile risparmio ingannano i consumatori attirandoli a facile acquisti non oculati e di impulso – continua Costanzo –. Neppure l’aumento della percentuale di sconto è servita a far registrare una ripresa nel settore.

Infine, secondo il segretario della Cidec, la previsione infausta effettuata prima dell’inizio dei saldi purtroppo si era avverata catastroficamente. Invece le associazioni di categorie si augurano che si mostri un maggior interesse per tutelare queste categorie che rimangono il cuore pulsante della città. “Chiediamo – conclude – di essere coinvolti nel più immediato futuro alla progettazione dei piani di sviluppo che mettano in condizione i commercianti e gli artigiani di rilanciare il settore”.