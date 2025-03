Salernitana-Palermo, Dionisi: “Diamo continuità a quanto stiamo facendo”

Il tecnico: "I ragazzi hanno fatto una grande partita volendo difendere il risultato"

Alessio Dionisi parla in conferenza stampa al termine di Salernitana-Palermo. I rosanero vincono con il risultato finale di 2-1 e portano a casa tre punti importanti dopo un periodo non facile, soprattutto per l’allenatore. “La partita di oggi è continuità di quello che stiamo facendo. I ragazzi stanno crescendo da gennaio. In quindi minuti si è stravolto il pensiero di una squadra che sta facendo quello che può con la potenzialità che ha”.

“Dopo due settimane di chiacchiere e commenti, la squadra ha fatto un primo tempo incredibile – prosegue Dionisi -. La prossima sarà ancora più difficile ed ogni gara avrà un valore importante. Oggi dove guardi guardi, tutte quelle che non erano favorite non hanno fatto risultato. Oggi era difficile, ma abbiamo portato a casa il risultato”.

“Non siamo il Real Madrid e nemmeno il Sassuolo, siamo una squadra che porta una maglia molto importante ed i nostri giocatori sono forti per la B, ma alcuni non diventeranno campioni. I ragazzi hanno fatto una grande partita nei 90′ con la volontà di difendere il risultato. La rete nasce da un fallo su Diakité con il gol di Amatucci di testa, un giocatore forte ma non su questa caratteristica”, ha aggiunto.

“Nel secondo tempo la Salernitana ci ha messo in difficoltà con il giro palla. Noi siamo una squadra che deve essere anche operaia. Non ci possiamo aspettare di giocare 90′ come il primo tempo. Qui ha vinto solamente il Sassuolo da gennaio, la Cremonese ed il Modena sono crollati. Nei granata c’erano giocatori con più presenze in A che in B. I granata hanno dei valori, Ferrari l’ho allenato per 3 anni ed è un giocatore incredibile”, ha concluso il tecnico del Palermo.