Salvini: “A Palermo candidato unitario per il centrodestra”

Il leader del carroccio ha incontrato Miccichè e Lombardo. “L'obiettivo è vincere“

PALERMO – Matteo Salvini, leader della Lega, è a Palermo. Il suo viaggio era in programma da tempo per il processo Open Arms, con l’udienza che si sarebbe dovuta tenere nella giornata di domani ma è stata rinviata.

Salvini si è recato al cimitero dei Rotoli, ma prima di questa visita ha incontrato il leader di Fi in Sicilia Gianfranco Miccichè e l’ex presidente della Regione e fondatore del partito autonomista Raffaele Lombardo (CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I RETROSCENA SULL’INCONTRO). Al centro del confronto le elezioni amministrative e le regionali. “Stiamo lavorando per l’unità del centrodestra ci sono tanti nomi in campo, non abbiamo ancora trovato una sintesi ma uniti vinciamo”.

“Liste pronte per il Comune di Palermo e la Regione Siciliana“

“Palermo avrà il suo candidato sindaco di centrodestra unitario – ha dichiarato Salvini -, l’obiettivo è vincere”.

“Abbiamo le liste pronte sia al Comune di Palermo sia alla Regione Siciliana, rimangono pochissimi spazi – ha annunciato Salvini -. Sui nomi dei candidati lasciatemi un po’ di tempo, il centrodestra vince dove è unito. So che qui ci sono un po’ di bisticci e di diversità di vedute: Musumeci, la Meloni, Lombardo, Forza Italia. Provo a fare sintesi”.

Matteo Salvini cerca di fare quadrato attorno al centrodestra che “unito prevede la presenza di tutti, ma tutti devono volere l’unità: io la voglio. Se qualcuno dice ‘il candidato è mio oppure me ne vado col pallone e non giocate più non va bene, io intendo il dialogo in maniera diversa”.

“Musumeci è il governatore in carica, decideremo il candidato“

Nessun nome sul possibile candidato alla guida della Regione Siciliana nonostante Musumeci abbia ricevuto il sostegno da Forza: “Lui è il governatore in carica e deve fare bene il suo lavoro in questi mesi: poi sul prossimo candidato decideremo tutti insieme”.

“Pronto ad andare in Ucraina”

Il leader del carroccio si è espresso anche sul conflitto in corso in Ucraina: “Non ho paura di mettermi a disposizione in nome della pace. Voglio fare qualcosa che aiuta e risolve, sono in contatto con diverse realtà che stanno lavorando per portare in Italia decine e decine di bambini, vedove e orfani. Sto interloquendo col premier polacco e con l’ambasciatore italiano in Polonia. Se tutto è tranquillo – ha dichiarato Salvini – e confermato penso di essere presente sul posto la prossima settimana con tutte le cautele del caso. Con la guerra non si scherza, non mi interessa fare passeggiate, se riusciamo a organizzare la logistica riportare in Italia donne e bambini”.

“Berlusconi potrebbe essere interlocutore per questa guerra“

“Macron parla con Putin e fa bene a farlo, a me piacerebbe che anche l’Italia fosse protagonista di questo dialogo. Berlusconi – ha dichiarato Salvini all’uscita del cimitero dei Rotoli di Palermo – per la sua storia sicuramente potrebbe essere un interlocutore, ma io penso al presidente del Consiglio. Chi più di Draghi ha l’autorevolezza internazionale per chiedere il cessate il fuoco? Mi piacerebbe che fosse in prima linea, magari lo è, ma noi non lo sappiamo”.

“Abbiamo partecipato a una scelta comune della comunità internazionale, ed era giusto farlo. Se poi mi chiedere se le armi sono la soluzione per evitare la guerra, evidentemente no. Preferisco la diplomazia e per chi crede la preghiera”.

“Mi spiace che qualcuno ironizzi se Salvini chiede pace non va bene, evidentemente – ha dichiarato il leader della Lega – c’è una pace più pace e una guerra meno guerra, sono distinzioni che non mi appartengono. Chiunque lanci una marcia per la pace, di qualunque idea politica, etnia, religione avrebbe il mio sostegno: sentire qualcuno dire da sinistra no la pace di Salvini no, è una follia”.