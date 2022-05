Salvini: “Bloccato il tentativo di tassare casa e risparmi”

“Lavoro per un centrodestra unito“

“Questa settimana il centrodestra al Governo ha bloccato il tentativo di tassare la casa e i risparmi perché la sinistra se non tassa non gode”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando a Sesto San Giovanni all’apertura della campagna elettore del sindaco ricandidato Roberto Di Stefano. “Dopo un mese di discussione con Draghi e col Pd siamo riusciti a sventare una nuova tassa sui risparmi, sulla casa, e sugli affitti – ha concluso -, perché tra la pandemia e la guerra tassare la casa sarebbe stato fuori dal mondo”.

“Io lavoro ovunque per il centrodestra unito, se mai è qualcuno d’altro che da qualche parte va da solo. Ognuno fa quello che vuole”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se ha sentito Giorgia Meloni ha risposto: “No, oggi è la festa della mamma e ho sentito la mia mamma”.

“Spero che la missione americana di Draghi porti Biden a toni più pacati e moderati e tornare a parlare di pace e non solo di guerra e di armi. A me interessano i risultati e la Lega li sta portando a casa, la pace e il lavoro sono le nostre due priorità. È incredibile come per qualche partito di sinistra parlare di pace sia sbagliato – ha aggiunto -. Abbiamo aperto le porte a 110 mila donne e bambini che sono profughi veri che scappano da una guerra vera e non arrivano con i barchini. Alla pace arriviamo con altra guerra e altre armi o costringendo i due a dialogare? Io penso che il tempo delle armi sia finito”.