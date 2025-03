La clip con i gol della gara

Sampdoria-Palermo, match giocato allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, termina 1-1 con i gol di Coda e Pohjanpalo. Le due squadre si dividono la posta in palio in una gara iniziata malissimo per i rosanero e terminata in crescendo, complice anche l’inferiorità numerica dei padroni di casa rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Akinsanmiro al 61′. In alto gli highlights dell’incontro.