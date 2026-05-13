San Giuseppe Jato conferisce la cittadinanza onoraria a Renato Cortese

Il protagonista della cattura di Bernardo Provenzano

PALERMO – Il Comune di San Giuseppe Jato conferirà la cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese, figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata e protagonista di alcune delle più importanti operazioni contro Cosa Nostra.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Siviglia dal palco del teatro Teatro Politeama, in occasione del Festival della legalità e della gioia organizzato dal Parlamento della legalità internazionale.

“Il suo straordinario e instancabile impegno nella città e nella provincia di Palermo, dove ha inferto colpi storici e decisivi ai vertici di Cosa Nostra, resta un esempio indelebile di coraggio, legalità e concreto contrasto alla mafia. Questo riconoscimento sancisce un legame indissolubile tra la nostra terra e chi ha dedicato la vita a difenderne la dignità e la libertà”, ha dichiarato il primo cittadino.

La cerimonia si terrà mercoledì 20 maggio, alle 17, nella sede del Centro diurno di San Giuseppe Jato, in occasione del trentesimo anniversario della cattura del boss Giovanni Brusca.

Siviglia ha ricordato il ruolo svolto da Cortese alla guida della “Catturandi”, la sezione della Squadra mobile che nel tempo ha portato all’arresto di boss mafiosi come Leoluca Bagarella, Giovanni ed Enzo Brusca, Pietro Aglieri, Vito Vitale, fino alla storica cattura di Bernardo Provenzano.

“Renato Cortese, con il suo impegno come presidente onorario del Parlamento della legalità, ci ricorda che la memoria si coltiva ogni giorno con l’esempio e l’impegno civile”, ha aggiunto il sindaco.