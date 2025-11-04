Sanità, Alberto Firenze all’Asp di Palermo: c’è l’ok dell’Ars

Via libera dalla commissione Affari istituzionali

PALERMO – Via libera della commissione Affari istituzionali dell’Ars alla nomina di Alberto Firenze alla guida dell’Asp di Palermo. La commissione presieduta da Ignazio Abbate ha dato parere positivo sulla nomina, proposta dal governo regionale, di Firenze a direttore generale dell’Asp palermitana. Il via libera è arrivato con otto voti favorevoli, espressi tutti dalla coalizione di centrodestra. Contrari Pd e Movimento cinque stelle, presenti con quattro deputati. Assente Sud chiama nord.

Intravaia: “Si va nella direzione giusta”

“Finalmente si va nella giusta direzione per dare una guida alla più importante azienda sanitaria siciliana – dice il deputato di Forza Italia Marco Intravaia -. Un altro importante passo è stato compiuto per dare finalmente una guida forte e competente alla più importante azienda sanitaria siciliana”.

Firenze all’Asp Palermo, si sblocca il ‘caso’ Iacolino

La nomina di Firenze, nell’aria ormai da giorni, dovrebbe far scattare quell’effetto domino su un mini giro di nomine che vede come protagonista il supermanager Salvatore Iacolino. L’attuale capo del dipartimento Pianificazione strategica della Regione ha ricevuto una proroga tecnica di due mesi ma contro di lui si è scatenato il fuco di Fratelli d’Italia. A questo punto è sempre più probabile che Iacolino vada a dirigere il Policlinico di Messina, guidato al momento da Giorgio Giulio Santonocito. Quest’ultimo è ormai in sella al Policlinico di Catania.

Rebus Pianificazione strategica

In questo scenario resta libera la casella della Pianificazione strategica. Possibile che il governo decida di avviare un nuovo interpello: a questo punto, in pole position, tornerebbe Mario La Rocca, figura gradita ai meloniani che al momento guida il dipartimento dei Beni culturali.