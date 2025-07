Chiesti chiarimenti sulla decisione per l'esternalizzazione

CATANIA – Il deputato M5s Luciano Cantone, su segnalazione del consigliere comunale Graziano Bonaccorsi, ha presentato un’interrogazione parlamentare. Chiede chiarimenti al ministro della Salute sulla decisione dell’ASP di Catania di esternalizzare il servizio di call center del Centro Unico Prenotazioni.

La scelta dell’esternalizzazione arriva dopo anni di gestione interna, prima con personale selezionato tramite graduatorie pubbliche, poi con contratti di collaborazione a partita IVA, compensati circa 10 euro l’ora e organizzati direttamente dall’ASP. Una modalità che, secondo Cantone, presenta profili critici sia sul piano normativo che della tutela dei lavoratori.

L’effetto sui lavoratori

“Secondo notizie di stampa”, scrive Cantone, “l’ASP avrebbe motivato l’esternalizzazione con la mancanza di personale interno formalmente assegnato al servizio, nonostante la crescente richiesta da parte dell’utenza”. “La Regione Siciliana, con un atto autorizzativo di aprile 2025, ha concesso proroghe bimestrali fino ad agosto per i collaboratori già in servizio, indicando però la necessità – entro 12 mesi – di rientrare a una gestione pubblica del CUP”.

Nel dettaglio, l’interrogazione chiede al Ministro della Salute se sia a conoscenza dei fatti e quali valutazioni ne tragga; se il personale dell’ASP sia realmente insufficiente e perché non si sia proceduto a una riallocazione interna; se sia stata fatta una comparazione tra gestione interna ed esternalizzata, considerando costi, qualità e ricadute occupazionali; se l’uso di partite IVA in attività continuative e organizzate dall’ente pubblico sia conforme alla normativa sul lavoro e sugli appalti.

La richiesta di un monitoraggio

Chiesto inoltre quali strumenti siano previsti per monitorare la qualità del servizio in caso di affidamento a un soggetto privato (standard, penali, trasparenza verso gli utenti); e se è confermato l’obbligo di rientro alla gestione pubblica entro 12 mesi e quali azioni concrete si intendano adottare per garantirlo, tutelando al contempo i lavoratori coinvolti.