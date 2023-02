Sanità, Schifani: “Il sistema pubblico ha retto alla serrata dei laboratori”

Il governatore inaugura la nuova area emergenze del Policlinico di Palermo

PALERMO – “Stiamo lavorando al confronto con i laboratori d’analisi. Io sono comunque perché si rafforzi l’assistenza pubblica anche nel mondo delle analisi. Sono un liberale e credo nel privato, ma non posiamo assistere a un 70% di attività che viene svolta dal privato, non dico sia un monopolio. Il pubblico si deve attrezzare e migliorare anche perché durante la famosa serrata dei laboratori di analisi, il sistema pubblico ha dato risposte importanti”. Così il presidente della Regione, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione della nuova area di emergenza del Policlinico di Palermo. venerdì era stato il giorno della protesta dei laboratori di analisi, che avevano manifestato davanti alla sede dell’assessorato regionale alla Salute.

La nuova area emergenza del Policlinico di Palermo

“Oggi è una giornata bella per la nostra città, siamo particolarmente sensibili come governo alle aree di emergenza che devono essere ospitali e accoglienti per il paziente in un momento traumatico”, ha aggiunto il presidente della Regione Siciliana a margine dell’inaugurazione della nuova area di emergenza. “Sono venuto qui tre mesi fa, non avevo ancora assessori, per un sopralluogo e avevo riscontrato anomalie procedurali e di tempismo – ha detto Schifani – non c’era alcun coordinamento effettivo anche perché abbiamo scoperto che i sub appaltatori non erano pagati dagli appaltatori. Abbiamo dato l’indirizzo a Salvatore Iacolino, che abbiamo nominato giorni dopo come commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, di pagare direttamente i sub appaltatori e abbiamo finalmente sbloccato tutto. Ci voleva poco: volontà e capacità”.