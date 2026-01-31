 Sanità, da Sciacca a Ribera per essere operato: protesta il sindaco
Sanità, da Sciacca a Ribera: operato e ritrasferito. Protesta il sindaco

Le parole del primo cittadino di Sciacca
IL CASO
di
1 min di lettura

SCIACCA – “Dal direttore generale dell’Asp di Agrigento mi aspetto una spiegazione urgente”. Lo dice il sindaco Fabio Termine dopo avere appreso che, a causa della mancanza di personale medico, un paziente ricoverato nel reparto di chirurgia da Sciacca è stato trasferito a Ribera per essere operato per poi tornare a Sciacca, considerato che a Ribera non c’è un reparto di rianimazione.

Sanità, da Sciacca a Ribera per essere operato

Termine parla di “episodio gravissimo, che conferma – aggiunge – tutti i limiti organizzativi di un’assistenza sanitaria che, in questa come in altre circostanze, si è rivelata inadeguata alle necessità della popolazione”.

Per il sindaco dovevano essere i chirurghi dell’ospedale di Ribera a raggiungere la sala operatoria dell’ospedale di Sciacca. “Se lo avessero fatto l’ammalato non sarebbe stato costretto ad essere sballottato da un nosocomio all’altro. L’Asp – conclude Termine – non può ricordarsi di gestire 5 ospedali solo in qualche caso, mentre in altri casi se ne dimentica. La nostra città esige rispetto”. Proteste per quanto accaduto anche dal locale comitato civico per la sanità.

