Sanità, slitta la decisione su Firenze all’Asp Palermo: Iacolino alla finestra

Alla seduta della commissione ci sarà un nulla di fatto

PALERMO – L’ora X è fissata per le 11 di martedì 28 ottobre, ma sarà ancora un nulla di fatto per la commissione Affari istituzionali dell’Ars sulle nomine nella sanità. L’ordine del giorno della riunione prevede il parere sulla designazione di Alberto Firenze alla guida dell’Asp di Palermo, con l’audizione dell’assessora alla Salute Daniela Faraoni, ma questo non avverrà per l’indisponibilità dell’esponente del governo. Tutto, infatti, resta condizionato all’evolversi del ‘caso Iacolino’.

Il ‘caso Iacolino’

Il destino del supermanager, che al momento guida il dipartimento Pianificazione strategica con una proroga tecnica ma che è stato scelto per la prosecuzione dell’incarico a seguito di un nuovo interpello, è ancora incerto. Fratelli d’Italia ha contestato la nomina “nel merito nel metodo” e ha ottenuto dal governatore Renato Schifani la rassicurazione su una “soluzione” al nodo.

Firenze ancora in stanby

Rassicurazioni confermate nel vertice di maggioranza di oggi. Iacolino, però, tiene il punto. Le sue dimissioni, ventilate da giorni, non arrivano e davanti ad una approvazione della nomina di Firenze si chiuderebbe, con un effetto domino, anche l’ipotesi di un dirottamento del superburocrate all’Asp di Palermo. Quest’ultima strada consentirebbe di non ‘scontentare’ del tutto l’attuale dg della Pianificazione strategica ma non è detto che basti a FdI.

Alberto Firenze

Di difficile realizzazione, invece, l’ipotesi circolata alcuni giorni fa su una rotazione a tre che porterebbe Iacolino all’Asp di Palermo, Firenze al Policlinico Paolo Giaccone e l’attuale dg dell’ospedale universitario, Maria Grazia Furnari, a presentare domanda in un nuovo ipotetico interpello per la Pianificazione strategica. Una soluzione che richiederebbe troppo tempo. Il silenzio-assenso sulla designazione stabilita dalla Giunta nel caso di Firenze, intanto, scatterà il 5 novembre.

L’Asp di Palermo da gennaio senza dg

La matassa sembra quindi lontana dall’essere dipanata. Già una prima volta il tentativo di accelerare sulla ratifica della nomina di Firenze è andato a vuoto in commissione. Il segnale politico è che serve ancora tempo per scogliere il nodo. Firenze, e soprattutto l’Asp di Palermo che da gennaio è senza direttore generale e che intanto è stata investita da uno scandalo su una tangente che sarebbe stata intascata da un dirigente per sbloccare i pagamenti alla Samot, dovranno attendere ancora.

Salvatore Iacolino: “Contro di me invidia e frustrazione”

Iacolino, dal canto suo, non si nasconde e sui social risponde per le rime alle critiche. In un post di qualche giorno fa il manager è ritornato con la mente al 1988, quando “ho iniziato a Venezia la mia attività professionale nella pubblica amministrazione – ha scritto -. Una pluralità di esperienze ha consolidato le mie conoscenze ed orientato i miei comportamenti. Alla base c’è sempre stato, così come è accaduto oggi, il lavoro quotidiano – ancora Iacolino -. Lo stesso che mi ha consentito di raggiungere traguardi ambiziosi, suscitando ammirazione e stima. Ed anche sentimenti di invidia e di frustrazione. Fa parte della vita, godiamocela”.

Sindacato Fials in difesa di Iacolino

In difesa del manager è sceso in campo anche il sindacato Fials: “In una sanità condizionata ancora dal piano di rientro e dalle criticità del passato – dice in una nota la sigla che difende i diritti degli operatori sanitari – ci sembrano veramente sterili e controproducenti le polemiche giornaliere nei confronti dell’assessore e dei dirigenti di vertice dell’assessorato della Salute, quali il dirigente generale Iacolino, nei cui confronti, in questi ultimi mesi, è in corso una campagna denigratoria senza precedenti”.