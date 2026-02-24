Fioccano indiscrezioni sui compensi percepiti dai protagonisti del Festival

Mancano poche ore all’inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Oltre alla competizione tra i cantanti in gara, l’attenzione si concentra sui compensi di conduttori e co-conduttori che saliranno sul palco del Teatro Ariston.

La Rai non diffonde dati ufficiali sugli ingaggi, ma sulla base delle edizioni precedenti è possibile delineare una stima delle somme percepite dai protagonisti della kermesse canora più attesa dell’anno.

Sanremo 2026, cachet milionario per Carlo Conti?

Il più pagato, come facilmente intuibile, sarebbe Carlo Conti che – come nel 2025 – ricopre il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il suo cachet per l’intera conduzione del Festival potrebbe oscillare tra i 500mila e i 600mila euro.

Una cifra che ricalcherebbe gli importi delle passate edizioni e risulterebbe in linea con quanto percepito dal predecessore Amadeus.

La smentita di Laura Pausini non ferma i rumors

Ad affiancare Carlo Conti sul palco dell’Ariston sarà Laura Pausini. La sua presenza in tutte e cinque le serate ha alimentato i rumors sulle cifre del suo ingaggio.

Negli ultimi giorni, la cantante ha smentito categoricamente le indiscrezioni circolate. Tuttavia, considerando precedenti analoghi, il suo compenso si attesterebbe intorno ai 250 mila euro, in linea con quanto riconosciuto a Tiziano Ferro nel 2020 per la partecipazione a tutte le serate come ospite fisso.

I gettoni di presenza dei co-conduttori

Diverso il quadro per i co-conduttori che si alterneranno sul palco nelle singole serate. Il 24 febbraio ci sarà Can Yaman mentre il 25 toccherà a Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo.

Il 26 febbraio sarà la volta di Irina Shayk, Ubaldo Pantani e Gianluca Gazzoli, il 27 di Bianca Balti. Il 28 febbraio, in occasione della finale, sono attesi Giorgia Cardinaletti, Nino Frassica e Gianluca Gazzoli.

I loro cachet sarebbero in linea con quelli riconosciuti ai co-conduttori nelle edizioni precedenti. Nel 2022 il gettone per una singola serata era stato fissato intorno ai 25mila euro, con possibilità di raggiungere i 40mila in base al ruolo ricoperto e alla notorietà del personaggio. Giorgia Cardinaletti, essendo dipendente Rai, dovrebbe percepire solo un rimborso spese.

Sanremo 2026, i cachet degli ospiti internazionali

Tra i nomi annunciati figurano anche personalità di rilievo internazionale come la top model Irina Shayk e l’attore turco Can Yaman. La loro partecipazione potrebbe comportare un compenso superiore rispetto alla media dei colleghi italiani.

Quanto guadagnano i cantanti in gara

A differenza di conduttori, co-conduttori e ospiti, i cantanti in gara non ricevono un compenso artistico in senso stretto. Per l’edizione 2026 sarebbe stato confermato un rimborso spese destinato ai Big pari a circa 75 mila euro ciascuno.

La somma è finalizzata a coprire i costi connessi alla presenza alla manifestazione, tra cui produzione del brano, sistemazione alberghiera, compensi dello staff e realizzazione degli abiti di scena.

Per quanto riguarda la sezione Nuove Proposte, l’importo previsto sarebbe più contenuto. Anche in questo caso si tratta di un rimborso destinato a sostenere le spese organizzative, ma calibrato su progetti artistici generalmente caratterizzati da investimenti economici inferiori rispetto a quelli dei Big.