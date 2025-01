Sant’Agata a Catania, i giovani protagonisti della festa del 2025

Il programma tra arte, tradizioni e nuove tecnologie

CATANIA — I giovani della città saranno protagonisti dei momenti centrali dei festeggiamenti di Sant’Agata. L’obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza e rendere Catania più accogliente. Le iniziative sono state presentate dal sindaco Enrico Trantino, dal parroco Barbaro Scionti e dal presidente del comitato Carmelo Grasso.

“I nostri ragazzi non sono solo il nostro futuro, ma anche il presente della Catania che sta rinascendo”, ha dichiarato Trantino. Quest’anno, il sindaco non salirà sulla carrozza del Senato durante la processione del 3 febbraio. Al suo posto ci saranno giovani studenti che realizzeranno video per i social media.

“Trovo molto significativo che il comitato ha riproposto la campagna ‘Catanese è casa’”, ha aggiunto Trantino. Giovani artisti dell’associazione Basaltika realizzeranno rappresentazioni artistiche nelle micro discariche della città per sensibilizzare i cittadini.

Educazione alla cittadinanza e cambiamento

Don Barbaro Scionti ha sottolineato l’importanza di accompagnare i giovani nel cambiamento. “Viviamo questa festa nell’anno del Giubileo, con l’invito del Papa a essere pellegrini di speranza”, ha affermato. Ha invitato a favorire il cambiamento attraverso l’educazione alla cittadinanza.

“Con ‘Cittadini, viva Sant’Agata’ vogliamo che Sant’Agata renda vivo il nostro senso di appartenenza”, ha detto don Scionti. Ha ricordato che essere buoni cristiani significa essere onesti cittadini, come insegnato da San Giovanni Bosco.

Una delle novità di quest’anno sarà la presenza dei “Fanciulli di Agata”, un coro di voci bianche composto da 55 bambini. I giovani eseguiranno gli inni agatini con il Coro lirico siciliano e i musicisti del Conservatorio.

Sant’Agata a Catania, i progetti artistici

Dopo l’esecuzione degli inni sacri, seguirà il tradizionale spettacolo pirotecnico. La serata sarà condotta da Ruggero Sardo. Anche quest’anno sarà possibile seguire il fercolo di Sant’Agata grazie all’app sviluppata da Flazio.com.

Tra i progetti presentati, prende avvio “Tu Sei Agata”, ideato dall’artista Domenico Pellegrino. Con la collaborazione della stilista Marella Ferrera, frammenti di stoffa saranno trasformati in un’opera d’arte tessile.

La mantella lunga un chilometro prenderà forma con il supporto dei volontari. Sfilerà nel 2026 per celebrare i nove secoli dalla traslazione delle reliquie di Agata da Costantinopoli.

Conclusione e prospettive future

“In continuità con quanto avviato lo scorso anno, diversi eventi vedono protagonisti i giovani”, ha sottolineato Grasso. Questi sono stati coinvolti su temi come ‘Sant’Agata, segno di speranza e testimone di libertà’.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e invito fin da ora chiunque lo desideri a sostenerci per la prossima edizione”, ha concluso Grasso. Il prossimo anno si celebreranno i 900 anni dal ritorno delle reliquie in città.

Tra le iniziative dedicate a Sant’Agata in occasione della festa anche una mostra fotografica a Londra.