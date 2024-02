Sant’Agata, il giorno della Carrozza del Senato: le ‘ntuppatedde VIDEO

Un'espressione di femminilità

CATANIA – Le ‘Ntuppatedde sfilano e danzano indossando un velo e un abito bianco e tenendo in mano un papavero rosso. Un’usanza esclusivamente al femminile che riemerge soltanto il 3 febbraio, il giorno che per molti catanesi è dedicato (forse impropriamente) alla sfilata “Carrozza del Senato”. Si tratta di una tradizione tenuta in vita dal XVII al XIX secolo e che è tornata in auge soltanto di recente quale espressione di emancipazione. Di loro ne parla Giovanni Verga nel racconto “La coda del diavolo”. Anche questa è la Festa di Sant’Agata.