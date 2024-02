Giornate forse mai partecipate come quest’anno

CATANIA – L’ottava della Festa di Sant’Agata, si porta via il ricordo di una festa di popolo: forse mai partecipata come quest’anno. E si proietta nell’attesa dei festeggiamenti dell’anno prossimo.

L’esempio dei martiri come Sant’Agata e Pino Puglisi, testimoni credibili della fede cristiana, sono stati richiamati più volte come “ispirazione di retta via per i credenti”.