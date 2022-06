Sanzioni Ue, fra le personalità colpite anche la fidanzata di Putin

Sono 65 le personalità e 18 le entità russe colpite

ROMA – Non solo il petrolio. Sono 65 le personalità e 18 le entità russe colpite dal sesto pacchetto di sanzioni antirusse.

Tra le personalità figurano Alina Kabaeva, compagna di Vladimir Putin, il generale Mikhail Mizintsev, noto come ‘il macellaio di Mariupol’ e il colonnello Azatbek Omurbekov, noto come ‘il macellaio di Bucha’. Ma non mancano la moglie e i figli di Peskov, portavoce di Putin, nonché Arkady Volozh, fondatore e ad di Yandex, il colosso informatico russo.