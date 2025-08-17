Sarà dedicato a Pippo Baudo il premio Leone d’Argento

Riconoscimento giunto alla edizione numero 20

SIRACUSA – La ventesima edizione del premio nazionale “Leone d’Argento” sarà dedicata a Pippo Baudo, il grande presentatore scomparso ieri. Lo hanno reso noto i presidente della Pro Loco Ets di Carlentini e dell’associazione “La Meta” di Carlentini rispettivamente Amedeo Seguenzia e Maurizio Di Salvo promotori e organizzatori del premio culturale “Leone d’Argento” che quest’anno si svolgerà sabato 13 settembre, alle ore 20, in piazza Diaz a Carlentini.

Il precedente

Il premio sarà presentato dal conduttore siciliano Salvo La Rosa. Nel 1997, nella tredicesima edizione del premio, Pippo Baudo ricevette il premio alla sicilianità “Francesco Favara Adorni” dalle mani dell’allora sindaco Sergio Monaco. Nel 2001, invece, fu lui stesso a presentare la 17 edizione, nella location del parco archeologico “Leontinoi”. “Ricordo con grande emozione quella serata – ha detto il presidente della Commissione “Leone d’Argento” Sergio Monaco, già sindaco di Carlentini – quando gli consegnai il premio alla sicilianità. Un uomo di grandissima cultura e sensibilità umana e professionale. La nostra Televisione, la nostra Sicilia e l’Italia intera perdono un punto di riferimento. Averlo per ben due volte ospitato nella nostra città è stato un grande onore”.