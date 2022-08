Savarino: “Candidatura Schifani è autorevole, grazie a Musumeci”

La deputata accoglie con piacere il nome del candidato alla Regione e saluta il presidente uscente

PALERMO – “La candidatura del presidente Schifani è autorevole e condivisa; con lui abbiamo un solido rapporto di stima e di amicizia. Nessuno di noi dimentica il suo prezioso lavoro di mediazione in questi anni a difesa del governo Musumeci, in Sicilia e a Roma“. A dichiararlo, in una nota, è la deputata regionale Giusi Savarino.

La deputata ringrazia anche il presidente uscente ma non solo: “Un grazie sentito a Giorgia Meloni e a Ignazio La Russa per avere sostenuto con lealtà il diritto alla ricandidatura del presidente uscente. Un grazie a Nello Musumeci che, nonostante le pressioni di tanti, ha sin dall’inizio anteposto l’unità del centrodestra alle sue legittime aspirazioni di governo. Conoscendolo so che saprà come mettere a disposizione di tutti la sua competenza e le sue capacità, per continuare ad essere prezioso riferimento per i siciliani che hanno contato e contano su di lui, con grande affetto“.

“Oggi, noi, siamo chiamati a dimostrare di essere una comunità politica matura che, nonostante l’amarezza del momento, sa fare quadrato e crescere, cogliendo le positività anche nelle difficoltà, e sapendo guardare avanti. Siamo pronti! Sono certa che il 25 settembre dimostreremo – conclude la deputata -, ancora una volta e con orgoglio, di sapere contribuire alla vittoria di Fratelli d’Italia alle politiche, con Giorgia Meloni premier e alle regionali, con Schifani presidente”.