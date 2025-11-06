 L'inchiesta a Palermo, le precisazioni del legale di Saverio Romano
“Saverio Romano associato a episodi che non lo riguardano”

Le precisazioni dell'avvocato Raffaele Bonsignore
L'INCHIESTA
di
PALERMO – “In riferimento alle notizie di stampa diffuse in queste ore, si precisa quanto segue: il mio assistito – onorevole Francesco Saverio Romano – è indagato esclusivamente in relazione ad un unico episodio e ai capi di imputazione ad esso riferiti”.

La nota

“Tutte le ulteriori ricostruzioni giornalistiche che fanno riferimento ad altri aspetti dell’indagine, o che collegano il suo nome a vicende e soggetti del tutto estranei ai fatti contestati, sono prive di fondamento e costituiscono un accostamento improprio e fuorviante, tale da ingenerare nell’opinione pubblica la falsa percezione che l’onorevole Francesco Saverio Romano sia coinvolto in una pluralità di episodi o in condotte che non gli sono in alcun modo attribuite.

Si invitano pertanto gli organi di informazione, le agenzie di stampa, i quotidiani cartacei e le testate online ad attenersi a una rappresentazione corretta e rigorosa dei fatti, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza e del diritto alla reputazione del mio assistito”. Lo dice in una nota l’avvocato Raffaele Bonsignore, difensore di Saverio Romano.

