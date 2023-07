Sbarca sull’isola di Vulcano con 50 grammi di cocaina: arrestato

Aveva un atteggiamento sospetto

VULCANO – I carabinieri di Vulcano hanno arrestato un uomo, appena sbarcato sull’Isola dall’aliscafo proveniente da Milazzo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli al terminal degli aliscafi, i militari hanno notato un passeggero in atteggiamento sospetto. L’uomo è stato subito fermato e perquisito, trovandogli addosso un involucro sottovuoto in cellophane contenente 54,5 grammi di cocaina.

La droga è stata sequestrata e inviata ai militari del Ris per le analisi di laboratorio, mentre l’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e poi stato portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.