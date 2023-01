Scaletta, trovato morto Manuel Billé: il ragazzo era scomparso ieri

Il ritrovamento del corpo del giovane nella parte alta di Contrada Divieto, nei pressi di un cantiere

SCALETTA ZANCLEA (ME) – Tragedia a Scaletta Zanclea, nel Messinese. Il ragazzo di 17 anni, Manuel Billé, scomparso ieri mattina, è stato trovato morto in contrada Divieto, a Scaletta, nei pressi di un cantiere. Ieri sera i familiari avevano denunciato la scomparsa del figlio alle forze dell’ordine. Stamattina il ritrovamento del corpo del giovane nella parte alta di Torrente Divieto. Sul posto carabinieri e polizia municipale. Secondo le prime informazioni il giovane si sarebbe tolto la vita, ma indagini sono in corso.

In aggiornamento