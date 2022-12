Schifani: “Abbiamo trovato la soluzione per il depuratore di Priolo”

L'annuncio del governatore

PALERMO – “Abbiamo trovato la soluzione per il depuratore Ias di Priolo, a breve ci sarà un decreto. Se non fossimo intervenuti l’impianto, che è sotto sequestro della magistratura, si sarebbe dovuto fermare con gravissime conseguenze per il mondo produttivo della Sicilia orientale, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro”. Così il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, parlando davanti a circa 2mila persone che si sono radunate nelle Terrazze del Charleston, a Palermo, per un brindisi di fine anno organizzato dall’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.

