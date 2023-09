Schifani: “La A19? Sono commissario ma senza decreto, così non va” VIDEO

Il disappunto del presidente della Regione

CATANIA – “Sulla A19, sono stato nominato commissario ma non posso operare perchè manca ancora il decreto attuativo. Se passerà ancora qualche mese, rinuncerò. Non si può lavorare così”.

E’ un Presidente Schifani risentito. Quasi stizzito. La nomina a Commissario dell’autostrada Palermo-Catania lo ha prima entusiasmato, poi frenato: tutta colpa di quel decreto che non è stato ancora firmato.

Insomma, un Commissario al momento solo sulla carta.



“Avevo già fatto qualche riunione preliminare ma così non si può lavorare – spiega nel corso della conferenza stampa tenutasi a Catania per la presentazione delle nuove rotte -. Devo pur sottolineare questa anomalia”.

Una vicenda che resta ferma al palo e che ha portato il Governatore ad un’esternazione che non passerà di certo inosservata e che potrebbe sbloccare una vicenda che si trascina ormai da mesi.